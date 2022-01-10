Video Yaşam Çin’de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı | Video
Çin’de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı | Video

Çin’de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı | Video

10.01.2022 | 20:42

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Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikten kaçan yaklaşık 80 devekuşu sokakları birbirine kattı.

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