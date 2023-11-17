Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.11.2023 | 15:43 Çorum'un Alaca İlçesi yakınlarında meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandı. Trafik kazası, akaryakıt istasyonunu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alacanın Küre köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Çorum'dan Alaca istikametine gitmekte olan Cemalettin Saçır (53) yönetimindeki otomobil, yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonuna geçmek isteyen Haydar Bıyıksız yönetimindeki traktör ile çarpışma anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.Kazada otomobil sürücüsü Cemalettin Saçır olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü Haydar Bıyıksız'da yaralandı.