Video Yaşam Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video
Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video

Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video

04.04.2022 | 08:39

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Iğdır'da bir genci darp edip başını ezmeye çalışanlardan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

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Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber sonrası Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ekipler, olayın geçen çarşamba günü İrfan Caddesindeki bir otoparkta, kız meselesinden kaynaklandığını belirledi. Ortaya çıkan görüntülerde 7 kişi toplanarak Y.P'yi (18) dövüp kaçtı. Y.P'nin dayak yeme anlarının görüntülerinin İhlas Haber Ajansı'nın servis etmesi ile Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı. Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi. Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Mağdur gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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