Video Yaşam Datça'da şarampole yuvarlanan atv sürücüsü yaralandı
Datça'da şarampole yuvarlanan atv sürücüsü yaralandı

Datça'da şarampole yuvarlanan atv sürücüsü yaralandı

10.10.2021 | 16:32

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Muğla'nın Datça ilçesinde, ATV olarak bilinen dört tekerlekli, motorlu arazi taşıtıyla şarampole yuvarlanan 44 yaşındaki Murat Gümüştaş, ağır yaralandı.

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Kaza, Datça'nın Kargı yolu Ilıca Gölü mevkiinde bugün saat 14.30 sıraları meydana geldi. Kargı Koyu yönünden Datça ilçe merkezine doğru ATV aracı ile seyir halinde olan Murat Gümüştaş Ilıca Gölü civarında hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan ATV, 6 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Şarampoldeki çalılara takılması sonucu son anda Ilıca Gölü'ne düşmekten kurtulan sürücü Gümüştaş, yaralı olarak kurtuldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gümüştaş, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüştaş, iç kanama şüphesi ile Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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