Deprem anındaki panik bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Merkez üssü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem anında ki panik bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bugün saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye'nin tüm ilçelerinin yanısıra Adana,Hatay,Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinden de hissedildi. Deprem anında Kadirli ilçesinde ki bir markette çalışanların kaçışması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanı Sevgi Akar " Ben o esnada kasadaydım. Bir anda deprem oldu. Herkes dışarı çıkmaya çalıştı. çok korktuk" dedi.