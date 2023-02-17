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Depremzedeler cuma ve gıyabi cenaze namazını çadır kentte kıldı | Video

Depremzedeler cuma ve gıyabi cenaze namazını çadır kentte kıldı | Video

17.02.2023 | 14:38

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazını müteakip binlerce Müslüman gıyabi cenaze namazı kıldı.

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