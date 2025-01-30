Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video
Diyarbakır Urfa yolu üzeri 15 Temmuz Şehitleri Parkı önünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yolun tek şeride düşürmesinden dolayı trafikte yoğunluk yaşandı. Karayolları ekipleri demir korkulukları temizledi ve onarma işlemleri yaptı. Araçlar olay yerine gelen çekiciler ile kaldırılarak trafik normale döndü.
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