Video Yaşam Dükkanındaki hırsızlık olaylarını durduramayan esnaf çareyi hırsızın fotoğrafını cama yapıştırmakta arıyor | Video
Dükkanındaki hırsızlık olaylarını durduramayan esnaf çareyi hırsızın fotoğrafını cama yapıştırmakta arıyor | Video

Dükkanındaki hırsızlık olaylarını durduramayan esnaf çareyi hırsızın fotoğrafını cama yapıştırmakta arıyor | Video

08.05.2022 | 14:50

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Zeytinburnu'nda müşteri kılığında bir tekel bayisine gelen bir şahıs 500 TL değerindeki içecekleri montunun arasına saklayarak kaçtı. Hırsızlık olaylarından sıkılan esnafta güvenlik kamerasından aldığı şahsın fotoğrafını dükkanın camına astı. Engelli olmasına rağmen yaşam mücadelesine devam ettiğini söyleyen Murat Emrak ,“Artık kaçıncı hatırlamıyorum. Kendim engelli olmama rağmen çalışıyorum, azmediyorum ama o iki ayağı sağlam olup buna tenezzül edebiliyor. Buna bir çözüm bulunmalı” dedi.

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Olay, dün 16.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Tekel büfesine müşteri kılığında gelen bir kişi montunun içine 500 TL değerinde içecekleri saklayarak kaçtı. İçeceklerin eksildiğini fark eden büfe sahibi güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şoke oldu. Hırsız olaylarından sıkılan Tekel bayii sahibi Engelli Murat Emrak hırsızın fotoğrafını cama yapıştırdı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Dolaptan yaklaşık 500 Türk Lirası değerinde içkileri montunun cebine atarak çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsız müşterilerin kalabalık olduğu sırada dolapların olduğu yerde inceleme yapıyor. Dükkan sahibinin müşteriler ile ilgilendiği esnada hırsız, içkileri montuna atıp daha dışarı çıkıyor.

"KENDİM ENGELLİ OLMAMA RAĞMEN ÇALIŞIYORUM"
Engelli olmasına rağmen yaşam mücadelesine devam ettiğini söyleyen Murat Emrak, "Artık kaçıncı hatırlamıyorum. Çok sık yaşamaya başladık ki son dönemlerde anlam veremiyorum sürekli insanlar bu tarz şeylere tenezzül etmeye başladılar. İşin enteresan kısmı hiçbir şekilde bu insanlar bulunamıyor, cezalandırılmıyor, cezalandırılmayınca da örnek oluyor insanlara. Sürekli bunun tekrar ettiğini düşünüyorum. Erken saatlerden geç saatlere kadar mesai harcıyorum burada. Kendim engelli olmama rağmen çalışıyorum, azmediyorum, savaşıyorum her şeyiyle ama o iki ayağı sağlam olup zihniyeti çürük olan insanlar buna tenezzül edebiliyorlar. Üzülüyorum gerçekten buna bir çözüm bulunmalı, cezalandırılmalı bu kişiler. Karşılığında büyük cezalar olmalı ki bir daha tenezzül etmesinler bunlara" dedi.

"RUTİN KİRA ÖDER GİBİ HIRSIZLARA ÖDEME YAPIYORUZ"
Emrak, "Birkaç müşteri daha vardı. Sezdim, hissettim hal ve tavırlarından ama kalabalık 3 - 4 kişi vardı kasada. Hani onlara bakıyorken o sırada montunun içine atmış. İki tane yüksek alkollü şişe ürünü. Sonrasında ufak bir şey sordu, bir fiyat sordu hemen acele ile çıktı dükkândan hissettim o gittikten sonra emin olamadım dolaptan bir şeylerin eksildiğini fark ettim ama emin olamadım çok fazla. Sonra kameradan bakınca gördük. Geçen ayda ondan daha yüksek rakamda ürünümüz gitti. Böyle rutin kira öder gibi hırsızlara ödeme yapıyoruz. Maalesef hiçbir şekilde bulunmuyor, cezalandırılmıyor" şeklinde konuştu.

"O İKİ AYAK BENDE OLSA BEN BUNU YAPMAZDIM"
Hırsızlara seslenen Emrak, "Yani hem yetkililere ricam bu konu ile ilgili biraz daha hassas olmaları. Buradan gerçekten beni o soyan hırsız arkadaşlara sesleniyorum. Kendilerine zaten bunu yakıştırmasalar yapmazlar da hani o iki ayaktan utansınlar. O iki ayak bende olsa ben bunu yapmazdım. Çok iyi şeyler yapabilirler. Kendilerine biraz güvensinler, o iki ayakla her şey yapabilirler. Ben bu sandalye ile bu dükkânı çevirebiliyorsam onlar o iki ayakla çok iyi şeyler yapabilirler" ifadelerini kullandı.

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