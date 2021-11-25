Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video

Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş, üzerinde kadın ve çocuk figürü bulunan heykel ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında Tokat'tan gelen bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, otomobilin motor bölümünde 19 cm boyunda ve 4 cm eninde beze sarılı halde üzerinde çocuk ve kadın figürü bulunan heykel ele geçirildi.Öte yandan araçta yine 1 laptop bilgisayar, 1 voltmetre, 1 detektör başlığı ile 1 inverter dönüştürücü ele geçirildi. Şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.