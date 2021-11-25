Video Yaşam Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video
Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video

Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video

25.11.2021 | 12:55

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Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş, üzerinde kadın ve çocuk figürü bulunan heykel ele geçirildi.

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında Tokat'tan gelen bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, otomobilin motor bölümünde 19 cm boyunda ve 4 cm eninde beze sarılı halde üzerinde çocuk ve kadın figürü bulunan heykel ele geçirildi.

Öte yandan araçta yine 1 laptop bilgisayar, 1 voltmetre, 1 detektör başlığı ile 1 inverter dönüştürücü ele geçirildi. Şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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