Video Yaşam Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki deprem kamerada! Tonlarca ağırlıktaki kamyonlar beşik gibi sallandı | Video
Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki deprem kamerada! Tonlarca ağırlıktaki kamyonlar beşik gibi sallandı | Video

Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki deprem kamerada! Tonlarca ağırlıktaki kamyonlar beşik gibi sallandı | Video

25.11.2022 | 14:52

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Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde tonlarca ağırlıktaki kamyonların beşik gibi sallandığı anlar yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çarşamba günü saat 04.08'de meydana gelen ve birçok ilden hissedilen depremin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüleriyle depremin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Soğukpınar Köyü'nde kaydedilen bir görüntü de zincir marketlere malzeme taşıyan tonlarca ağırlıktaki kamyonların beşik gibi sallandığı görülüyor. Doğanlı köyünde bulunan bir demir fabrikasında ise işçilerin çalıştığı sırada depreme yakalandığı, bu sırada sallantıyla beraber yaşadıkları panik görülüyor. Görüntünün devamında ise iş yerinin ışıkları kapanıyor.

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