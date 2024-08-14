Elazığ'da motosiklet hırsızlığı kamerada
Elazığ'da 3 kişi, park halindeki motosikleti çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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