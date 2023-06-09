Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı | Video

Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Kısa sürede alev topuna dönen ve sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı araçta, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.