Elektrik süpürgesi içinde yarım kilo uyuşturucu yakalandı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Nevşehir’de bir uyuşturucu taciri, başka bir ilden elektrik süpürgesi içinde kente uyuşturucu sokmak isterken polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir ilden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Ekipler, uyuşturucu getiren F.E'yi yapılan operasyonla yakalayarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına aldı.
Eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş 502,12 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" tutuklanarak cezaevine gönderildi.