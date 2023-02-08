Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: “Çok üşüyorum baba” | Video
Türkiye’yi büyük üzüntüye boğan deprem bölgesinde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur’un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması herkesi ağlattı. “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” diyen 5 yaşındaki Yağmur kurtarılarak babasına kavuştu. Dün gece Yağmur'un kurtarıldığı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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