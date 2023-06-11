Erzurum’da iki araç çarpıştı: 2 yaralı | Video
Erzurum’un Palandöken ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Vatandaşlar, özellikle gecenin belirli saatlerinde kavşakta trafik ışıklarının kontrollü geçiş sistemine geçtiğini, bunun da kazalara davetiye çıkardığını belirterek, önlem alınmasını istediler.
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