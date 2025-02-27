Erzurum'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video
Erzurum'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu malzemesi ele geçirdi.
Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
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