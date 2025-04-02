Video Yaşam Erzurum'da servis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı | Video
Erzurum'da servis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı | Video

Erzurum'da servis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı | Video

02.04.2025 | 12:03

Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 11 kişi yaralandı.

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Oltu-Erzurum yolunda, Mitat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Big Bag Fabrikasına Erzurum'dan işçi getiren servis aracı sabah saatlerinde kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi hafif yaralandı.

Erzurum'dan Oltu Çuval Fabrikası'na işçi getiren servis otobüsü Başbağlar Köyü mevkiinde sabah saat 07.00 sularında kaza yaptı. Muhittin Savaş yönetimindeki 41 ASH 335 plakalı servis aracı, yağmur nedeniyle ıslanan asfalt yolda kayarak kontrolünü kaybetti. Otobüs, ters dönerek yol kenarındaki tepeye çarparak durdu. Kazada Doğan Özkan(23) olay yerinde hayatını kaybederken, kazadaki diğer 11 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Elif Kızıler, tedavi için Erzurum'a sevk edildi. Diğer yaralılar ise Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yapılan incelemelerde otobüsün lastiklerinin kışlık ve yeni olduğu belirlendi. Otobüste toplamda 16 kişi bulunduğu belirtildi. Servis şoförü Muhittin Savaş ve diğer işçilerden bazıları kazadan yara almadan kurtuldular.

Oltu ilçesinde büyük üzüntüye yol açan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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