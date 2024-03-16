Esenyurt’ta dehşet anları kamerada... Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video
Esenyurt’ta bir mağazada husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada şahıslardan biri diğerine silahla defalarca ateş etti. Olay sonrası saldırgan kaçarken, ağır yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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