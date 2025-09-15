Video Yaşam Esenyurt’ta düğün çıkışı ortalık karıştı | Video
15.09.2025 | 10:41

Esenyurt’ta düğün çıkışı Vanlı iki akraba aile arasında tekme tokat kavga çıktı. Köylerinde yaşanan arazi anlaşmazlığı düğüne gölge düşürdü. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün gece 23:00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt mahallesinde meydana geldi. Akraba olan aileler arasında köyde yaşanan arazi sorunu düğüne yansıdı. Vanlı olan aile, düğün sonunda diğer aileye sitem etti. Aralarında başlayan sözlü tartışma salon dışında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler grubu ayırmakta güçlük çekerken biber gazı da kullanıldı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
