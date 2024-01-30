Esenyurt’ta lüks sitenin 23. katından düşen şahıs hayatını kaybetti | Video
Esenyurt’ta lüks sitenin 23. kat penceresinden aşağı düşen İran uyruklu Amir Sadra Abedini (23) hayatını kaybetti. Düşme nedeni henüz belirlenemeyen Abedini’nin cansız bedeni ambulansla morga götürüldü.
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