Esenyurt'ta sopalı, 'Küfürlü konuştun' kavgası kamerada | Video
İstanbul Esenyurt’ta gençlerin yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ortalık karıştı. Bir mahalle sakinin tepki göstermesiyle olay sopalı kavgaya dönerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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