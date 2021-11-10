Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti! | Video

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Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 10.11.2021 | 17:26
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Malatya’daki silahlı kavgada 2 tutuklama 10.11.2021 | 16:53
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Kayseri'de 'yan baktın' cinayeti: 1 ölü 10.11.2021 | 16:35
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Bartın'da 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu | Video 10.11.2021 | 15:21
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Kartal'da avukatın sahte içkiden ölümü; 1 sanık için 25 yıl hapis talebi 10.11.2021 | 14:48
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ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün TikTok rezaletinin detayları ortaya çıktı. Esra Erol canlı yayınına çıkan evli ve iki çocuk annesi Gülten Hanım, TikTok üzerinden insanları dolandırdığını hatta uygulamadan tanıdığı Ramazan isimli kişinin 3 araba parasını yiyerek hayatını kararttığını açıklayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Gülten Hanım, bugün Ramazan Bey'in eşinin canlı yayına bağlanmasıyla şoke oldu. Ramazan Bey'in eşi, "Kocam Ramazan bütün parasını Gülten'e verdi. Hem Gülten, hem de eşim Ramazan beni ölümle tehdit etti. Ben de gerekli yerlere bildirdim" diye konuştu. İşte ayrıntılar!