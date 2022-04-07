Esra Erol’a katılan Fatma’dan büyük itiraf! Canlı yayında gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı | Video

Atv Esra Erol programına başvuran Fatma canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. Esra Erol, Ahmet'in ağabeyi İbrahim'in de cezaevinde olduğunu söyledi. "Hakkında dilendirilme iddiası ve cinsel saldırı suçlamaları var. Bakalım bundan sonraki süreç ne olacak? Fatma en azından şu anda annesinin yanında" dedi. İşte Fatma'nın açıklamaları...