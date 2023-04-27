Esra Erol’da şoke eden olay: "Karım Özgür, 2 yılda 14 kez Adem'e kaçtı!" | Video
ATV’nin beğenilen ve en çok izlenen reyting rekortmeni programı ‘Esra Erol’da’, her hafta farklı konular ve konuklar ele alınıyor. Esra Erol’un programına katılan Hasan Bey, 35 yıllık karısından boşandığını ve Özgür Hanım'la evlendiğini, Özgür Hanım'ın ise 2 yılda 14 kere kendisini terk edip Adem Kaçar isimli kişiye kaçtığını açıkladı.
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