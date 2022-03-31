Video Yaşam Fransız yargıçtan özel izin alan gurbetçi taraftar Trabzon’da | Video
Fransız yargıçtan özel izin alan gurbetçi taraftar Trabzon’da | Video

Fransız yargıçtan özel izin alan gurbetçi taraftar Trabzon’da | Video

31.03.2022 | 13:15

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Fransa'nın başkenti Paris'te karıştığı kavga nedeniyle yargılandığı davada hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan gurbetçi Mustafa Likos (25), takımı Trabzonspor’un olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmak için yargıca yazdığı mektup sonrası özel izinle Trabzon’a geldi. Yaşadığı duygunun tarifsiz olduğunu belirten Likos, “Benim için bir hayaldi. Apayrı bir durum bu. Trabzonspor inşallah yüzümüzü güldürecek. Trabzonspor sayesinde memleket hasretimiz de son buldu. Bana izin veren hakime buradan teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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Paris'te inşaat firmasında çalışan Trabzonlu gurbetçi Mustafa Likos'a, 5 yıl önce karıştığı kavgaya ilişkin yargılandığı davada mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koydu. Süper Lig'de lider olan takımı Trabzonspor'un, memleketi Trabzon'da olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılamayacağı için üzülen Likos, davaya bakan yargıç Celine Martini'ye mektup yazdı. Likos mektubunda maçı tribünde izlemek ve kutlamalara katılmak istediğini yazdı. İçinde bordo mavili takıma ait görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen yargıç, belirli tarihler arasında Mustafa Likos'un ülkesine gitmesine izin verdi. Memleketine gelen Likos, 3 Nisan'da Beşiktaş maçını tribünde izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

'TRABZONSPOR SAYESİNDE MEMLEKET HASRETİMİZ DE SON BULDU'
Hayalinin gerçek olduğunu belirten Mustafa Likos, "Dün akşam Trabzon'a iniş yaptık. Konaklayacak olduğum otele giderken Trabzonspor'un logosunun olduğu bayrağı görünce ilk olarak ona sarıldım. Uzun zaman sonra Trabzon'a geliyorum. Benim için bir hayaldi. Apayrı bir durum bu. Trabzonspor inşallah yüzümüzü güldürecek. Trabzonspor sayesinde memleket hasretimiz de son buldu. Bana izin veren hakime buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu özel izin haberini Fransız basını da yazdı. Kendisine giderken Trabzonspor'un imzalı formasını da getirmeyi düşünüyorum. Bana bu tarifsiz duyguyu yaşatan hakime ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.

Trabzonspor, Beşiktaş maçının biletlerinin tükendiğini belirten Likos, "Gelir gelmez Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletlerine baktım. Hepsi haftalar öncesinden tükenmiş. Fransa'dayken heyecandan aklıma gelmedi bilet almak. Burada bir şekilde bilet işini de halledip maçı stadyumda izlemek istiyorum. 5 yıl önce Fenerbahçe maçına gelmiştim. O derbide berabere kalmıştık. İnşallah bu derbide kazanan biz olacağız. Bu galibiyet de bize umarım şampiyonluğun habercisi olur" dedi.

'NE YAPSAK İZİN ÇIKMIYORDU'
Mustafa Likos'un kutlamalara gelmesi için referans olan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur da, "Mustafa bize Fransa'dayken sıkıntısını anlatmıştı. Biz bir çare aramıştık. Ama ne yapsak izin çıkmıyordu. Şimdi Trabzonspor sayesinde Mustafa memleketinde. Bu coşkuya ortak olmak istiyor. Trabzon'dayız. Stadyum arkamızda, şampiyonluk hazır. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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