Fuhuş şebekesi çökertildi: 72 milyon TL mal varlığı ve paraya el konuldu | Video
Adana'da çok sayıda kadını fuhuşa sürükleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı, 63 milyon değerinde mal varlığı ile bankada bulunan 9 milyon TL'ye el konuldu. Şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla haberleştiği ve fuhuş için de masaj salonu ile spa kullandıkları öğrenildi.
MÜŞTERİLERLE İNTERNET TABANLI UYGULAMALARLA HABERLEŞİYORLARMIŞ
12 kadını fuhuşa sürüklediği ve fuhuş için yer temin ettiği tespit edilen şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla müşterileriyle haberleştiği, fuhuş için masaj salonu ile spaları kullandıkları ortaya çıktı.
Ayrıca polis, fuhuş suçundan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon TL'lik banka mevduatına ve yaklaşık 63 milyon TL değerindeki 6 otomobil, 3 tır ile 8 konut ve arsa olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 4'ü kadın 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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