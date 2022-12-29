Gaga Bulut yeniden gözaltında! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Cinsel içerikli fotoğraf ve videoları… | Video

İzmir’de 15 yaşından küçük iki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştürüp, videoya aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla 6 yıl hapse çarptırılan 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ’un (23) Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yeniden gözaltına alındı. Telegram sayfasında paylaştığı cinsel içerikli fotoğraf ve videoları kaldırması karşılığında para istediği iddia edilen Gaga Bulut, ‘şantaj’ suçlamasıyla gözaltına alındı.