Video Yaşam Gaziantep Nurdağı'nda deprem hasarı ve son durum kamerada... Şırnak'tan gelen güvenlik korucusundan provokatör açıklaması!
Gaziantep Nurdağı'nda deprem hasarı ve son durum kamerada... Şırnak'tan gelen güvenlik korucusundan provokatör açıklaması!

Gaziantep Nurdağı'nda deprem hasarı ve son durum kamerada... Şırnak'tan gelen güvenlik korucusundan provokatör açıklaması!

15.02.2023 | 13:09

7,4 ve 7,6'lık Kahramanmaraş depreminin vurduğu Gaziantep Nurdağı'nda son durum Sabah TV ekbi tarafından görüntülendi... Şırnak'tan gelen 70 kişilik Güvelik Korucusu ekibinden Hasret Oflaz, devletin ilk günden beri bölgede olduğunu vurgulayarak "Devlet ilk andan beri burada. Afad ilk gün bizler ikinci gün itibarıyla buradayız. Komutanların talimatıyla güvenlik ve yardım koordinasyonuna destek veriyoruz. Provokatörler oldu izin vermedik. Burada her şey var. Hatta fazla fazla. Eksiği olan çadırı olmayan varsa onları bile ağırlarız. Araçları yoksa biz alır getiririz." dedi. Muhammed Fatih Gediman - Ertuğrul Yan / Sabah.com.tr

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MasterChef Danilo Zanna ve ünlü şefler, depremzedeler için milyonlarca kap yemek yaptı | Video 02:29
MasterChef Danilo Zanna ve ünlü şefler, depremzedeler için milyonlarca kap yemek yaptı | Video 15.02.2023 | 15:06
Azerbaycanlı ekipler enkazda buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti | Video 01:16
Azerbaycanlı ekipler enkazda buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti | Video 15.02.2023 | 14:48
SON DAKİKA! Cemile Teyze 227. saatte enkazdan sağ çıkarıldı | Video 02:36
SON DAKİKA! Cemile Teyze 227. saatte enkazdan sağ çıkarıldı | Video 15.02.2023 | 14:26
Depremin dehşeti ilk kez böyle görüntülendi! Yıkılmak üzere olan evlerin için kamerada... 01:11
Depremin dehşeti ilk kez böyle görüntülendi! Yıkılmak üzere olan evlerin için kamerada... 15.02.2023 | 14:27
Babala Tv ofisinde depremzedeye AFAD’a gerek yok sözleri | Video 00:11
Babala Tv ofisinde depremzedeye "AFAD'a gerek yok" sözleri | Video 15.02.2023 | 13:22
AFAD çadırlarında çocuklar depremin izlerini oyunla siliyor | Video 06:27
AFAD çadırlarında çocuklar depremin izlerini oyunla siliyor | Video 15.02.2023 | 12:42
Gaziantep Nurdağı’nda deprem hasarı ve son durum kamerada... Şırnak’tan gelen güvenlik korucusundan provokatör açıklaması! 08:27
Gaziantep Nurdağı'nda deprem hasarı ve son durum kamerada... Şırnak'tan gelen güvenlik korucusundan provokatör açıklaması! 15.02.2023 | 13:09
Depremin 10’nuncu gününde Hatay’daki yıkım böyle görüntülendi | Video 04:21
Depremin 10’nuncu gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video 15.02.2023 | 10:55
Deprem köyü ortadan ikiye böldü | Video 06:21
Deprem köyü ortadan ikiye böldü | Video 15.02.2023 | 10:58
Deprem enkazından 202 saat sonra kurtarılmışlardı! Sadece vazelin yedik! | Video 04:59
Deprem enkazından 202 saat sonra kurtarılmışlardı! "Sadece vazelin yedik!" | Video 15.02.2023 | 11:06
İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video 04:20
İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video 15.02.2023 | 10:55
Gaziantep’te deprem anına ait yeni görüntüler | Video 04:11
Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler | Video 15.02.2023 | 10:55
Mersin’de yaklaşık 200 bin depremzede ağırlanıyor | Video 05:40
Mersin'de yaklaşık 200 bin depremzede ağırlanıyor | Video 15.02.2023 | 10:35
Deprem enkazlarındaki mucize kurtuluşların ilk şahitleri İlk 4 gün neredeyse hiç uyumadık 03:25
Deprem enkazlarındaki mucize kurtuluşların ilk şahitleri "İlk 4 gün neredeyse hiç uyumadık" 15.02.2023 | 10:43
SABAH.com.tr, depremin merkezinde! Yollarımız 5 metre çöktü, tarlalar 30 metre kaydı | Video 05:32
SABAH.com.tr, depremin merkezinde! "Yollarımız 5 metre çöktü, tarlalar 30 metre kaydı" | Video 15.02.2023 | 10:17
10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video 02:27
10. günde mucizenin adı Melike! Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkartıldı | Video 15.02.2023 | 10:25
Enkazın altında ’Son videom’ diye çekti, enkazdan sağ çıktı | Video 03:43
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı | Video 15.02.2023 | 10:01
’Son video’ diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 03:43
'Son video' diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 15.02.2023 | 09:59
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi | Video 06:10
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi | Video 15.02.2023 | 08:22
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 01:30
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 15.02.2023 | 08:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA