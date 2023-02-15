Gaziantep Nurdağı'nda deprem hasarı ve son durum kamerada... Şırnak'tan gelen güvenlik korucusundan provokatör açıklaması!
7,4 ve 7,6'lık Kahramanmaraş depreminin vurduğu Gaziantep Nurdağı'nda son durum Sabah TV ekbi tarafından görüntülendi... Şırnak'tan gelen 70 kişilik Güvelik Korucusu ekibinden Hasret Oflaz, devletin ilk günden beri bölgede olduğunu vurgulayarak "Devlet ilk andan beri burada. Afad ilk gün bizler ikinci gün itibarıyla buradayız. Komutanların talimatıyla güvenlik ve yardım koordinasyonuna destek veriyoruz. Provokatörler oldu izin vermedik. Burada her şey var. Hatta fazla fazla. Eksiği olan çadırı olmayan varsa onları bile ağırlarız. Araçları yoksa biz alır getiririz." dedi. Muhammed Fatih Gediman - Ertuğrul Yan / Sabah.com.tr
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
01:16
02:36
SON DAKİKA! Cemile Teyze 227. saatte enkazdan sağ çıkarıldı | Video 15.02.2023 | 14:26
01:11
00:11
Babala Tv ofisinde depremzedeye "AFAD'a gerek yok" sözleri | Video 15.02.2023 | 13:22
06:27
AFAD çadırlarında çocuklar depremin izlerini oyunla siliyor | Video 15.02.2023 | 12:42
08:27
04:21
Depremin 10’nuncu gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video 15.02.2023 | 10:55
06:21
Deprem köyü ortadan ikiye böldü | Video 15.02.2023 | 10:58
04:59
04:20
04:11
Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler | Video 15.02.2023 | 10:55
05:40
Mersin'de yaklaşık 200 bin depremzede ağırlanıyor | Video 15.02.2023 | 10:35
03:25
05:32
02:27
03:43
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı | Video 15.02.2023 | 10:01
03:43
'Son video' diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 15.02.2023 | 09:59
06:10
01:30
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 15.02.2023 | 08:35