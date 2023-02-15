Gaziantep Nurdağı'nda deprem hasarı ve son durum kamerada... Şırnak'tan gelen güvenlik korucusundan provokatör açıklaması!

7,4 ve 7,6'lık Kahramanmaraş depreminin vurduğu Gaziantep Nurdağı'nda son durum Sabah TV ekbi tarafından görüntülendi... Şırnak'tan gelen 70 kişilik Güvelik Korucusu ekibinden Hasret Oflaz, devletin ilk günden beri bölgede olduğunu vurgulayarak "Devlet ilk andan beri burada. Afad ilk gün bizler ikinci gün itibarıyla buradayız. Komutanların talimatıyla güvenlik ve yardım koordinasyonuna destek veriyoruz. Provokatörler oldu izin vermedik. Burada her şey var. Hatta fazla fazla. Eksiği olan çadırı olmayan varsa onları bile ağırlarız. Araçları yoksa biz alır getiririz." dedi. Muhammed Fatih Gediman - Ertuğrul Yan / Sabah.com.tr