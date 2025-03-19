Gaziantep'te drift yapan sürücü 46 bin TL ceza | Video 19.03.2025 | 11:23 Gaziantep'te aracıyla drift yapan ve o anları sosyal medya paylaşan sürücüye 46 bin 392 TL ceza yazıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te, kimliği ve plakası belirlenemeyen bir sürücü aracıyla dirift yaparak kayda aldığı görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaştı. Görüntülerin kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılması üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda sokakta drift atan araç sürücüsünün kimliği tespit edildi. Sürücüye, 'Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesinden dolayı toplamda 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Son beş yıl içerisinde ikinci kez işlem yapıldığı anlaşılan araç sürücüsünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi. Araç ise 60 gün trafikten men edildi.Gaziantep Valiliği ise sürücü hakkında yasal işlem başlatarak idari para cezası uyguladıklarını açıkladı. Açıklamada, "Bir aracın sosyal medyada drift yapan görüntüleri yayınlanmış ve görüntüler ihbar kabul edilerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafımdan yapılan incelemede araç tespit edilmiştir. Drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanmıştır. Son beş yıl içerisinde ikinci kez işlem yapıldığı anlaşılan araç sürücüsünün ehliyeti daimi iptal edilmiştir. Bahse konu araç 60 gün trafikten men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.