Gaziantep'te drift yapan sürücü 46 bin TL ceza | Video
Gaziantep'te aracıyla drift yapan ve o anları sosyal medya paylaşan sürücüye 46 bin 392 TL ceza yazıldı.
GEREĞİ YAPILDI
Gaziantep Valiliği ise sürücü hakkında yasal işlem başlatarak idari para cezası uyguladıklarını açıkladı. Açıklamada, "Bir aracın sosyal medyada drift yapan görüntüleri yayınlanmış ve görüntüler ihbar kabul edilerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafımdan yapılan incelemede araç tespit edilmiştir. Drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanmıştır. Son beş yıl içerisinde ikinci kez işlem yapıldığı anlaşılan araç sürücüsünün ehliyeti daimi iptal edilmiştir. Bahse konu araç 60 gün trafikten men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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