Gaziantep'te MİT destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 26.01.2024 | 09:07 Gaziantep'te bir depoya yönelik MİT destekli operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çeşitli suç unsuru malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve MİT desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi. Depoya yapılan operasyonda 193 bin adet captagon hap, 79 kilo 350 gram captagon yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal toz madde, 12,25 gram plaka esrar, captogon hap yapımında kullanılan tablet pres makinesi, 2 adet pompalı tüfek, 94 kilogram nargile tütünü, 40 kilogram tütün, 30 bin TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.