Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Gaziantep'te bir lokantada meydana gelen şiddetli patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği olay sonrası bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. O anları anlatan vatandaşlar ise büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Cinderesi Mevkii'de bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan lokantaki 4 adet sanayi tipi tüp, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, iki vatandaş hafif yaralandı. Patlamanın şiddetinin bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yaşanan büyük patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobil harabeye döndü. Olayın şokunu yaşayan çevredeki vatandaşlar ise büyük gürültüyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.