Video Yaşam Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

01.04.2022 | 10:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

5 bin kuzu anneleriyle böyle buluştu | Video 03:46
5 bin kuzu anneleriyle böyle buluştu | Video 01.04.2022 | 10:26
Survivor 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Nisa ve Yağmur arasında büyük kavga: Ne dedin sen? | Video 01:45
Survivor 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Nisa ve Yağmur arasında büyük kavga: "Ne dedin sen?" | Video 01.04.2022 | 09:39
Gaziantep’teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03:05
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 01.04.2022 | 10:19
Sultangazi’de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı | Video 02:44
Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı | Video 01.04.2022 | 10:06
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’dan duygulandıran hareket | Video 06:16
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’dan duygulandıran hareket | Video 01.04.2022 | 09:44
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta kar sularının erimesiyle Ezine Çayı taştı | Video 06:46
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta kar sularının erimesiyle Ezine Çayı taştı | Video 01.04.2022 | 08:59
Küçükçekmece’de bıçaklı yan bakma kavgası kamerada | Video 00:47
Küçükçekmece'de bıçaklı yan bakma kavgası kamerada | Video 01.04.2022 | 09:16
Beykoz’da 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu | Video 04:40
Beykoz'da 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu | Video 01.04.2022 | 08:51
Gaziantep’te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü! | Video 03:46
Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü! | Video 01.04.2022 | 08:51
Ankara’da terör örgütlerine operasyon: 25 gözaltı | Video 01:47
Ankara'da terör örgütlerine operasyon: 25 gözaltı | Video 01.04.2022 | 08:51
Bostancı’da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu | Video 02:16
Bostancı’da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu | Video 01.04.2022 | 08:40
Salça Bidonu içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi | Video 01:09
"Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi | Video 01.04.2022 | 08:41
Şişli’de mazgal hırsızlığı kamerada | Video 00:37
Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada | Video 31.03.2022 | 16:28
Annesinin aracıyla drift atan gence 20 bin 234 TL ceza | Video 03:23
Annesinin aracıyla drift atan gence 20 bin 234 TL ceza | Video 31.03.2022 | 16:37
Düğün konvoyundaki kadının altın kolyesini boynundan çaldılar | Video 01:35
Düğün konvoyundaki kadının altın kolyesini boynundan çaldılar | Video 31.03.2022 | 16:41
Seren Serengil’e hapis şoku! Yardımcısını darp etmişti! O davada flaş gelişme | Video 01:05
Seren Serengil’e hapis şoku! Yardımcısını darp etmişti! O davada flaş gelişme | Video 31.03.2022 | 16:16
Bağcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 01:29
Bağcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 31.03.2022 | 15:53
Tekirdağ’da tekstil fabrikasında yangın çıktı | Video 00:41
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın çıktı | Video 31.03.2022 | 15:48
Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı | Video 00:50
Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı | Video 31.03.2022 | 15:38
Afyonkarahisar’da yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı | Video 01:32
Afyonkarahisar'da yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı | Video 31.03.2022 | 15:38

Gaziantep'te bir lokantada meydana gelen şiddetli patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği olay sonrası bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. O anları anlatan vatandaşlar ise büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, sabah saat 04.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Cinderesi Mevkii'de bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan lokantaki 4 adet sanayi tipi tüp, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, iki vatandaş hafif yaralandı. Patlamanın şiddetinin bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yaşanan büyük patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobil harabeye döndü. Olayın şokunu yaşayan çevredeki vatandaşlar ise büyük gürültüyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA