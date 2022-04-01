Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:46
5 bin kuzu anneleriyle böyle buluştu | Video 01.04.2022 | 10:26
01:45
03:05
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 01.04.2022 | 10:19
02:44
Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı | Video 01.04.2022 | 10:06
06:16
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’dan duygulandıran hareket | Video 01.04.2022 | 09:44
06:46
00:47
Küçükçekmece'de bıçaklı yan bakma kavgası kamerada | Video 01.04.2022 | 09:16
04:40
Beykoz'da 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu | Video 01.04.2022 | 08:51
03:46
01:47
Ankara'da terör örgütlerine operasyon: 25 gözaltı | Video 01.04.2022 | 08:51
02:16
01:09
"Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi | Video 01.04.2022 | 08:41
00:37
Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada | Video 31.03.2022 | 16:28
03:23
Annesinin aracıyla drift atan gence 20 bin 234 TL ceza | Video 31.03.2022 | 16:37
01:35
Düğün konvoyundaki kadının altın kolyesini boynundan çaldılar | Video 31.03.2022 | 16:41
01:05
01:29
Bağcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 31.03.2022 | 15:53
00:41
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın çıktı | Video 31.03.2022 | 15:48
00:50
Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı | Video 31.03.2022 | 15:38
01:32
Afyonkarahisar'da yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı | Video 31.03.2022 | 15:38
Gaziantep'te bir lokantada meydana gelen şiddetli patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği olay sonrası bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. O anları anlatan vatandaşlar ise büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.