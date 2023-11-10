Video Yaşam Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon | Video
Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon | Video

Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon | Video

10.11.2023 | 15:11

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir ticari taksiye düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir ticari taksi içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda taksi içindeki yolculardan 3 parça halinde, çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerince ticari taksiye düzenlenen operasyon saniye saniye kameralarca kaydedildi.

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