Video Yaşam Haliç’te korkutan görüntü: Suyun rengi kahverengiye döndü | Video
Haliç’te korkutan görüntü: Suyun rengi kahverengiye döndü | Video

Haliç’te korkutan görüntü: Suyun rengi kahverengiye döndü | Video

19.06.2023 | 09:44

İstanbul’un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü. Suyunun rengi değişen Haliç, dron ile görüntülendi.

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İstanbul'un önemli noktalarından biri olan "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı. Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç'in temizlenmesini istedi. Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç, havadan görüntülendi.

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKU"
Nurcan Öztürk, "Yukarı oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz" dedi.

"ŞİMDİ ÇOCUKLARLA GELDİĞİMİZDE MİKROP KAPAR DİYE KORKUYORUZ"
Sütlüce Parkı'na gelen bir vatandaş ise "Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şuan memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi" diye konuştu.

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