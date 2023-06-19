Haliç’te korkutan görüntü: Suyun rengi kahverengiye döndü | Video
İstanbul’un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü. Suyunun rengi değişen Haliç, dron ile görüntülendi.
"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKU"
Nurcan Öztürk, "Yukarı oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz" dedi.
"ŞİMDİ ÇOCUKLARLA GELDİĞİMİZDE MİKROP KAPAR DİYE KORKUYORUZ"
Sütlüce Parkı'na gelen bir vatandaş ise "Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şuan memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi" diye konuştu.
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