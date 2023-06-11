Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video
Beylikdüzü’nde bir gencin, hamburgercide kız arkadaşına bağırdığı iddiası ortalığı birbirine kattı. Yemek yiyen bir vatandaşın gence tepki göstermesiyle ikili arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Restoran müdürü olduğu söylenen yaşlı adam ise ayırmak için girdiği olayda yumruk darbelerinin hedefi olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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