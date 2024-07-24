Video Yaşam Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim | Video
Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim | Video

Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim | Video

24.07.2024 | 14:29

İstanbul Eyüpsultan'daki Hasan Kalyoncu Camii'nde açılan yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, hem öğreniyor hem de düzenlenen etkinliklerde gönüllerince vakit geçirip, çeşitli beceriler ediniyor. Cami İmam Hatibi Fatih Turanşah, çocukların mutluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söylüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dolar ve euroları çalarken suçüstü böyle yakalandılar, ne yapacakları şaşırdılar | Video 03:59
Dolar ve euroları çalarken suçüstü böyle yakalandılar, ne yapacakları şaşırdılar | Video 24.07.2024 | 14:19
FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı | Video 00:40
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı | Video 24.07.2024 | 14:46
Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim | Video 02:37
Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim | Video 24.07.2024 | 14:29
Deodorantları önce denedi, sonra çaldı | Video 00:31
Deodorantları önce denedi, sonra çaldı | Video 24.07.2024 | 14:32
Aynı kaderi yaşayan ikizler aynı gün ameliyat oldu | Video 04:30
Aynı kaderi yaşayan ikizler aynı gün ameliyat oldu | Video 24.07.2024 | 13:56
Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı | Video 01:31
Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı | Video 24.07.2024 | 13:43
Küçükçekmece’de fırın çalışanına silahlı saldırı kamerada | Video 02:40
Küçükçekmece'de fırın çalışanına silahlı saldırı kamerada | Video 24.07.2024 | 13:19
36 yıldır oturarak uyuyan adam: Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum | Video 04:43
36 yıldır oturarak uyuyan adam: “Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum” | Video 24.07.2024 | 12:15
Esenyurt’ta eli sargılı şahıs dükkanlara kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 01:13
Esenyurt’ta eli sargılı şahıs dükkanlara kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 24.07.2024 | 12:14
Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video 02:45
Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video 24.07.2024 | 11:09
Jandarmanın nereden geldiğini anlayamadılar: Zehir tacirlerine anlık baskın dron kamerasına yansıdı | Video 02:13
Jandarmanın nereden geldiğini anlayamadılar: Zehir tacirlerine anlık baskın dron kamerasına yansıdı | Video 24.07.2024 | 11:56
Doktorların ‘yürüyemezsin’ dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu | Video 02:35
Doktorların ‘yürüyemezsin’ dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu | Video 24.07.2024 | 11:23
Eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı | Video 00:15
Eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı | Video 24.07.2024 | 11:19
Zombi gibi görünen bağımlı kadın ortalığı birbirine kattı | Video 00:29
"Zombi" gibi görünen bağımlı kadın ortalığı birbirine kattı | Video 24.07.2024 | 11:09
Tefecilik çetesine, İHA destekli 510 jandarmanın katılımıyla operasyon | Video 02:52
Tefecilik çetesine, İHA destekli 510 jandarmanın katılımıyla operasyon | Video 24.07.2024 | 10:49
Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video 02:45
Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video 24.07.2024 | 10:30
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 01:54
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 24.07.2024 | 09:40
Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 02:12
Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 24.07.2024 | 09:40
Sakar silahlı saldırgan kamerada! Düşe kalka hedef aldı iş yerine arka arkaya ateş açtı | Video 02:21
Sakar silahlı saldırgan kamerada! Düşe kalka hedef aldı iş yerine arka arkaya ateş açtı | Video 24.07.2024 | 09:40
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kız hayatını kaybetti | Video 02:51
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kız hayatını kaybetti | Video 24.07.2024 | 10:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA