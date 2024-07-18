Hatay'da çamur olan ayakkabısını çıkararak markete giren inşaat işçisi takdir topladı 18.07.2024 | 09:29 Hatay'da bir işçinin zemini kirletmemek için ayakkabısını çıkararak markete girdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ayakkabılarını çıkaran işçiyi takdir eden market sahibi, insanlığın ölmediğini dile getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Depremin yarıldığı Hatay'da kentin inşa ve ihya çalışmaları aralıksız sürüyor. Havanın yağışlı olduğu günlerde kentte devam eden inşaat alanlarında çamur vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesinde bulunan bir markete gelen inşaat işçisi çamur olan ayakkabısını çıkararak markete girdi. Zemini kirletmemek için yaptığıyla takdir toplayan inşaat işçişinin bu anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görünrü kısa sürede ilgi odağı olurken inşaat işçisi yaptığıyla takdir topladı. Market sahibi Ahmet Pembe'de teşekkürlerini dile getirdi.