Video Yaşam Havada kalp krizi geçiren yolcu için zamanla yarış: O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı | Video
Havada kalp krizi geçiren yolcu için zamanla yarış: O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı | Video

Havada kalp krizi geçiren yolcu için zamanla yarış: O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı | Video

26.11.2024 | 15:06

Bir havayolu şirketinin Antalya Hamburg uçuşunda kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirmek için pilotların 10 bin metrede zamanla yarışı anbean telsiz kayıtlarına yansıdı. Bükreş Havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kuran pilot, "Doktor yolcuya kalp masajı yapılıyor. Acil inmemiz gerekiyor” dedi.

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SunExpress'in Antalya Hamburg seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi uçakta yer alan 60 yaşlarındaki erkek bir yolcu, uçuşta rahatsızlandı. Romanya hava sahasında bulunan XQ170 sefer sayılı uçaktaki bir doktor yolcuya müdahale ederken, pilotlar da Romanya hava trafik kontrolörlerine durumu bildirerek acil durum olduğunu söyledi. Uçağın pilotu Bükreş havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak; " Yolcunun birinde sağlık sorunu var. Çabuk olmamız gerekiyor. Bir doktor yolcuya kalp masajı yapılıyor. Acil inmemiz gerekiyor" dedi.

Kokpit ekibi, yolcunun hastaneye gecikmeden sevk edilmesi için zamanla yarıştı. Uçak Bükreş'e acil iniş yaptı. Hasta da hastaneye kaldırıldı. Hasta yolcunun durumu öğrenilemezken o anlar telsiz kayıtlarına da yansıdı.

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