Huysuz dede, kulübeyi yaktı!

Bolu’da 72 yaşındaki bir vatandaş, boş arazide sokak köpekleri için mahalleli tarafından koyulan kulübeleri ateşe verip, kendisine tepki gösteren vatandaşa bıçak çekti. O anlar kameraya yansıdı.