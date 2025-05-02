Video Yaşam İki erkek tarafından tekme tokat darbedilip yerde sürüklendi! Dehşet anları kamerada | Video
İki erkek tarafından tekme tokat darbedilip yerde sürüklendi! Dehşet anları kamerada | Video

İki erkek tarafından tekme tokat darbedilip yerde sürüklendi! Dehşet anları kamerada | Video

02.05.2025 | 09:49

Avcılar'da gece geç saatlerde bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Yoldan geçen araç sürücüsünün müdahale girişimine rağmen şiddet bir süre daha devam etti. Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kadın yanındaki bir kadın ve 3 erkekle aynı araca binip olay yerinden uzaklaştı.

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