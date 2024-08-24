İki öğretmen bisikletle 5 günde 450 kilometre yol yaptı: Nemrut ve Göbeklitepe'ye bisiklet ile ulaştı | Video
Elazığ'da daha önceleri Fırat Nehri Havzasında bisiklet turu düzenleyen öğretmen Emrah Turhan ve Semih Erköseler bu sefer 5 günde 450 kilometre pedal çevirerek önce Adıyaman Nemrut Dağını oradan da Şanlıurfa Göbeklitepe'yi gezdi.
Daha sonra iki öğretmen bisikletleri ile mevsim sıcaklarının yüksek olduğu bugünlerde kültürel ve sportif turları programları dahilinde Bozova Belediyesi sınırları içerisindeki mesire alanından geçerek Şanlıurfa'daki Göbelitepe'ye ulaştı. Öğretmenlerin turu ise merkezdeki Balıklıgöl ve Şanlıurfa Müzesi noktaları ile tamamlandı.
5 gün 450 kilometre yol kat eden ve 9 bin metre rakımla turlarını bitiren bisiklet sporcuları öğretmenler, böyle bir rota ve turu yapan ilk sporcular oldukları için büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
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