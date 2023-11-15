Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 15.11.2023 | 12:28 Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden bir tanesi olan ve türkülere konu olan Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 0 derecenin altına düşmesi ile başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nın zirvesini beyaza bürüdü. Kar yağışının Kastamonu ve bölgesinde hafta sonu etkili olmadı bekleniyor.Ilgaz Dağı Doruk mevkii ile 2 bin 500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışı, fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu.15 Kasım olmasına rağmen halen Ilgaz Dağı'nın beyaz gelinliğini giyemediğini söyleyen Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "İlk kez dün gece soğuk bir havada yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde bizlerde Ilgaz Dağı'nın zirve noktalarında üzerinde incecik bir beyaz tabakaya görebilmek için koşarak geldik. Karı fotoğraflamak amacıyla geldik. Fakat istediğimiz görüntüleri elde edemedik. Çok az kar yağmış. Bu sene çok fazla gecikti kar yağışı. Normalde bu mevsimde bizim çok güzel kar görüntülerini fotoğraflamamız gerekirken şu anda çok az bir kar yağışı var. Umarım bundan sonraki süreçte yoğun kar yağışı olur ve Ilgaz Dağı'mızda alıştığımız o beyaz yüzünü bizlere gösterir" dedi.