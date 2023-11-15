Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden bir tanesi olan ve türkülere konu olan Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü.
Ilgaz Dağı Doruk mevkii ile 2 bin 500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışı, fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu.
15 Kasım olmasına rağmen halen Ilgaz Dağı'nın beyaz gelinliğini giyemediğini söyleyen Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "İlk kez dün gece soğuk bir havada yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde bizlerde Ilgaz Dağı'nın zirve noktalarında üzerinde incecik bir beyaz tabakaya görebilmek için koşarak geldik. Karı fotoğraflamak amacıyla geldik. Fakat istediğimiz görüntüleri elde edemedik. Çok az kar yağmış. Bu sene çok fazla gecikti kar yağışı. Normalde bu mevsimde bizim çok güzel kar görüntülerini fotoğraflamamız gerekirken şu anda çok az bir kar yağışı var. Umarım bundan sonraki süreçte yoğun kar yağışı olur ve Ilgaz Dağı'mızda alıştığımız o beyaz yüzünü bizlere gösterir" dedi.
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