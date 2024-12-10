Isparta'da şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun doğum günü görüntüleri hüzne boğdu | Video
Isparta’da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden biri olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce silah arkadaşlarının sürpriz doğum günü kutlaması yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
"SON DOĞUM GÜNÜ TEBESSÜMÜYLE HAFIZALARIMIZDA KALACAK"
Kaza haberiyle yasa boğulan silah arkadaşları ve ailesi, şehidin doğum günü kutlamasının bu anlamlı anlarını unutamadıklarını dile getirdi. Sosyal medyada binlerce kişi, "Son doğum günü tebessümüyle hafızalarımızda kalacak" diyerek Teğmen Kalyoncu'nun aziz hatırasını andı.
Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, bugün ilçede düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Şehitler için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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