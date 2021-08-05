Video Yaşam İstanbul Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler karışınca ortalık böyle savaş alanına döndü

İstanbul Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler karışınca ortalık böyle savaş alanına döndü

İstanbul Bağcılar'da çocukların kavgasına büyükler karışınca ortalık böyle savaş alanına döndü
05.08.2021 | 10:01

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İstanbul Bağcılar'da çocukların arasında başlayan kavgaya büyükler karıştı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis ve bekçiler ayırmakta zorlandı, iki kişi yaralandı.

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Olay, geçen pazar 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavga sonrası siteden çıkan bir grup, kavgaya karışan çocuklardan birini dövdü. İsminin Adem B. olduğu öğrenilen kişi de site önüne giderek kardeşinin neden dövüldüğünü sordu. Bunun üzerine ellerinde sopa ve bıçaklarla dışarı çıkan grup, Adem B.'ye saldırmaya başladı. Adem B.'nin arkadaşları ve yakınlarına durumu haber vermesi üzerine iki grup cadde ortasında birbirine girdi. Kavganın büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve bekçilerin araya girmeye çalıştığı arbedede iki grup bir süre daha kavgaya devam etti. Daha sonra tarafların sakinleşmesi üzerine kavga sona erdi. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

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