İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yeni yıl için özel video klip | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:24
Bitlis'te eksi 15 derece soğukta sıcak kaplıca keyfi | Video 31.12.2020 | 09:24
00:26
Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video 31.12.2020 | 09:24
04:27
Hakkari Valisi İdris Akbıyık "Bu yıl teröre katılım olmadı" | Video 31.12.2020 | 09:14
01:17
Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video 31.12.2020 | 08:52
03:36
05:09
00:34
04:47
İstanbul Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü | Video 31.12.2020 | 08:27
02:18
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yeni yıl için özel video klip | Video 31.12.2020 | 08:31
00:18
Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 31.12.2020 | 08:30
03:14
08:14
02:52
İstanbul Arnavutköy’de markete el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı | Video 31.12.2020 | 08:27
04:35
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için "Annem istedi" dedi | Video 31.12.2020 | 08:26
00:32
00:32
01:26
Cephanelik gibi otomobil polise takıldı | Video 30.12.2020 | 17:28
01:07
03:25
01:43
Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi | Video 30.12.2020 | 16:53
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kıraç’ın ‘Zaman’ isimli şarkısının eşliğinde 2020 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin bir klip hazırladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüsün damga vurduğu 2020 yılında, yapılan faaliyetlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir klip hazırladı. Müzisyen Kıraç'ın 'Zaman' isimli şarkısının eşliğinde hazırlanan klipte, virüs sürecinde ekiplerin vatandaşların yanında yer aldığı vurgulandı.