İstanbul Maltepe'deki feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, hafif ticari aracın sürücüsü sinyal vermeden manevra yaptı. Bu sırada, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü, motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde dönüş yapmak için manevra yapan hafif ticari araca motosiklet sürücüsü çarpıyor. Sürücü motosikletten düşerek sürüklenirken, kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşması görüntülere yansıdı.

