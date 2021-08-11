Video Yaşam İstanbul’da dalgıca yunus balığı sürprizi | Video

İstanbul’da dalgıca yunus balığı sürprizi | Video

İstanbul’da dalgıca yunus balığı sürprizi | Video
11.08.2021 | 10:05

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Zıpkınla balık avı videosu çekmek için İstanbul Yenikapı açıklarında dalış yapan youtuber Erdoğan Ovabaşı, bir süre sonra karşısına aniden çıkan yunus balığı ile şok oldu. Su altı kamerası ile o anları kaydeden Ovabaşı, ilk defa su altından yunus balığı gördüğünü söyledi.

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İstanbul'da adeta dans edercesine yüzen yunus balıkları kameralara genelde su üzerine çıktığı zaman yakalanıyor. İstanbul'da dalış videoları çeken youtuber Erdoğan Ovabaşı Yenikapı açıklarında zıpkınla avlanmak için daldığı sırada karşısına yunus balığı çıktı. Dalgıç su altı kamerası ile yunus balığıyla karşılaşması saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde su altında önce yunus balığın çıkardığı ses duyuluyor. Ardından küçük balıkların kaçışması ile yunus balığı 2 metre yakınından yüzerek geçtiği görülüyor.

"SU ALTINDA İLK DEFA GÖRDÜM"
Hayatında daha önce böyle bir ana tanıklık etmediğini ifade eden Youtuber Erdoğan Ovabaşı, " Müsilajın bitmesi ile İstanbul Yenikapı açıklarında bir dalış yapmaya karar verdim. Zıpkınla balık avı videosu çekmek için denize girdiğimde yunus balığı ile karşılaştım. Su üstünde çok görüyorduk ama su altında ilk defa gördüm, biraz heyecanlandım. Gerçekten çok güzel sevimli hayvanlar. Denizlerimizi temiz tutarsak bu tür hayvanları daha çok görürüz. Su altında aniden karşıma çıkınca biraz korktum ama korktuğum gibi bir hayvan değildi" dedi.

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