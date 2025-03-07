İstanbul'da DEAŞ'a kripto cüzdan üzerinden para aktaran 4 kişi gözaltına alındı | Video 07.03.2025 | 11:02 İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, 4 kişinin örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi. Çalışmaların devamında MASAK tarafından hesap hareketleri incelenen ve mal varlıkları dondurulan şüphelilerin söz konusu parayı soğuk cüzdan üzerinden aktardığı saptandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2'si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlayan, kripto cüzdanlarına dolaylı kripto transferleri gerçekleştirdiğine yönelik bilgiler bulunan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 6 kişinin örgüte finans kaynağı sağlamak maksadıyla para topladığı ve bu paraları kripto cüzdanlar üzerinden örgüte aktardığı tespit edildi. Şüphelilerin hesap hareketleri ve mal varlıklarının incelenmesi için MASAK'tan da destek alındı. Çalışmaların ardından söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da tespit edilen 7 farklı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 6 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2 kişi tutuklandı.