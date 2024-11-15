Video Yaşam İstanbul'da fuhuş yapılan masaj salonuna baskın anı kamerada: 85 kadın kurtarıldı, 38 gözaltı!
İstanbul'da fuhuş yapılan masaj salonuna baskın anı kamerada: 85 kadın kurtarıldı, 38 gözaltı!

İstanbul'da fuhuş yapılan masaj salonuna baskın anı kamerada: 85 kadın kurtarıldı, 38 gözaltı!

15.11.2024 | 10:58

İstanbul'da fuhuş yaptırılan masaj salonlarına yapılan baskında 38 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda fuhuşa zorlanan 33'ü yabancı uyruklu 85 kadın kurtarıldı. Operasyonda müşteri olarak içerde bulunan 32 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü. Baskınlarda iş yerlerinde bulunan kayıt yapan bütün cihazlara el konarak inceleme altına alındı. Şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 33 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Masaj salonlarında yerli ve yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı' ihbarı üzerine soruşturma açıldı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından organize şekilde fuhuş yaptıran çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.

60 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da bulunan 60 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda fuhuş çetesi üyesi oldukları tespit edilen 18'i kadın toplam 38 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde fuhuşa zorlandıkları tespit edilen 33'ü yabancı uyruklu toplam 85 kadında polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Polisin yaptığı baskınlarda masaj salonlarında müşteri olarak bulunan 32 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü.

Polisin baskın yaptığı iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda 56 cep telefonu, 60 sim kart, 18 kutu prezervatif ile 122 bin 600 lira, 100 dolar, 300 euro, 13 altın bilezik, altın tesbih, altın yüzük ile içinde kadın isimleri ve karşısında seans ücretlerinin yazılı olduğu ajanda, kamera kayıt cihazları ile kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılırken kurtarılan 33 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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