İstanbul'da genç kıza dişleri kıran yumruklu saldırı dehşeti kamerada!

İstanbul Büyükçekmece'de akrabasına ait iş yerinde çalışan 18 yaşındaki genç kız, iddiaya göre kız arkadaşıyla mesajlaşırken başka bir erkeğin adını sordu. Atılan mesajları gören arkadaşının erkek arkadaşı ise duruma tepki gösterip, yanındakilerle birlikte kızın çalıştığı iş yerini bastı. Burada çıkan olayda yüzüne yumruk atılan genç kızın dişleri kırıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken şahıs serbest bırakıldı. Genç kız korkudan dışarı çıkamadığını söyledi.