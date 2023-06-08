Video Yaşam İstanbul’da “kılıç kalkan oyunu” gibi bıçaklı kavga kamerada | Video
İstanbul’da “kılıç kalkan oyunu” gibi bıçaklı kavga kamerada | Video

İstanbul’da “kılıç kalkan oyunu” gibi bıçaklı kavga kamerada | Video

08.06.2023 | 15:19

İstanbul Fatih’te birbirine bıçak sallayan yabancı uyruklu 2 gencin kavgası belediyenin sivil zabıta ekipleri tarafından sonlandırıldı. “Kılıç kalkan oyunu” gibi bıçaklı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Gençler yanında taşıdığı bıçakları çekerek birbirlerine sallamaya başladı. Çevredekiler araya girmek istese de başarılı olmadı.

O sırada cadde üzerinde denetim yapan Fatih Belediyesi Sivil Zabıta ekipleri olaya müdahalede bulundu. Kavgaya karışan şahısların ellerindeki bıçakları alarak polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

"BELEDİYE EKİPLERİ YAKALADI"
Yaşananları anlatan bir kafe çalışanı, "İki adam buraya geldi. Ellerinde bıçaklar ile hareketler yaptılar. Belediye ekipleri buraya geldi. Onlar, burada kimsenin olmadığını düşünerek hareket ettiler. Belediye ekipleri, iki kişiyi ayırdı. Aradan yarım saat geçtikten sonra polisler gelerek yakaladı. Akşam kalabalığı olduğu için çocuklar ve insanlar vardı" dedi.

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